Функционеры и шахматисты FIDE приняли участие в турнире энергетиков памяти Ботвинника

В личном первенстве победителем соревнований стал Алексей Крылов, второе место занял Алексей Илюшин, третье - Илья Бринь

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. 40 команд, представляющих энергетические компании, научные организации и вузы из разных регионов России, приняли участие в 13-м открытом шахматном турнире энергетиков памяти Михаила Ботвинника, говорится в сообщении группы "Россети".

С приветственным словом выступили заместитель генерального директора - руководитель аппарата группы "Россети" Владимир Харитонов, 6-й президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов, глава представительства FIDE в России Берик Балгабаев, российские гроссмейстеры Даниил Дубов и Максим Омариев. Видеообращение для игроков записала Ольга Фиошкина, дочь Михаила Ботвинника, отмечается в сообщении.

В личном первенстве победителем соревнований стал Алексей Крылов ("Россети Научно-технический центр"), второе место занял Алексей Илюшин ("Россети Волга"), третье - Илья Бринь (НИУ "МЭИ").

В командном зачете "золото" завоевали представители компании "Россети Волга", повторив результат прошлого года. Команда "Россети Научно-технического центра" в упорной борьбе взяла "серебро". Студенты НИУ "МЭИ" получили "бронзовые" награды, сообщил электросетевой холдинг.

В 2023 году соревнования впервые проводились в два этапа. Отборочный тур проходил в онлайн режиме, финал по традиции прошел в стенах "Россети Научно-технического центра" - правопреемнике Всесоюзного научно-исследовательского института электроэнергетики, где более 50 лет проработал первый отечественный чемпион мира по шахматам и выдающийся ученый-энергетик Михаил Ботвинник.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.