На Курилах из-за урагана объявили экстренное предупреждение

Как сообщили в региональном МЧС, силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий, готовы к реагированию

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Экстренное предупреждение объявлено на территории Южно-Курильского и Курильского городских округов (единственная населенная местность южной группы Курильских островов) в связи с прогнозируемой непогодой, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию", - рассказали в управлении.

По данным синоптиков, с середины дня в Южно-Курильском и Курильском районах ожидается сильный ветер, ураган. Сейчас там уже дует сильный ветер, порывы которого достигают 15 м/с, временами идет снег. Температура воздуха - плюс 2 градуса.