В Якутске планируют выделить около 1,5 тыс. земельных участков участникам СВО

Изменения одобрены в генеральном плане городского округа

ЯКУТСК, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Якутска намерены выделить около 1,5 тыс. земельных участков участникам специальной военной операции (СВО), соответствующие изменения одобрены в генеральном плане городского округа. Об этом в эфире ГТРК "Саха" сообщил мэр города Евгений Григорьев.

"На последней сессии депутатов Якутской городской думы были приняты изменения в генеральный план [Якутска], по которым были отражены земельные участки [для выдачи] участникам специальной военной операции. Это порядка 900 земельных участков на территории Тулагино-Кильдямского наслега, 600 - на территории Табаги", - сказал Григорьев.

Кроме того, по решению муниципальных депутатов, участников СВО освободили от земельных налогов на 2023 год, а также продлили льготы по оплате аренды земельных участков.

Он отметил, что в Якутске работает центр по работе с семьями участников СВО. По его словам, в центр поступило около 20 тыс. обращений. Власти города оказали адресную помощь почти по 10 тыс. обращений. "Вопросы носят житейский, сезонный характер. Сейчас самые популярные вопросы - заготовка дров и льда", - сказал Григорьев, уточнив, что объем финансовой помощи из городского бюджета превысил 50 млн рублей.