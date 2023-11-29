Пасечник и Кириенко открыли в ЛНР мемориал погибшим от обстрелов ВСУ

На мемориальном кладбище "Незаживающая рана Донбасса" захоронены почти 400 мирных жителей и ополченцев

ЛУГАНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко открыли в поселке Видное-1, относящемся к Луганску, мемориальное кладбище "Незаживающая рана Донбасса", на котором захоронены почти 400 мирных жителей и ополченцев, погибших в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает корреспондент ТАСС.

В церемонии открытия мемориального кладбища также приняли участие заместитель председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко, руководитель управления учебной и воспитательной работы Следственного комитета РФ Герой России Сергей Петров, советник главы ЛНР, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии Анна Сорока, жители республики и родственники погибших.

Мемориальное кладбище "Незаживающая рана Донбасса" обустроено на месте стихийного захоронения жителей ЛНР в поселке Видное-1, только в 2014 году здесь захоронили более 300 мирных жителей республики, погибших в результате обстрелов со стороны ВС Украины. Позднее здесь продолжили перезахоранивать останки военнослужащих и мирных жителей, погибших на территории ЛНР. Личности многих погибших до сих пор не установлены. Обустройство кладбища по просьбе властей ЛНР выполнило РВИО.

Кириенко напомнил, что благоустройство мемориального кладбища выполнено по поручению президента РФ Владимира Путина, который "своим решением специально выделил средства" из резервного фонда президента. "Это очень важный долг памяти по отношению к героям Луганской Народной Республики, героям Донбасса, которые в 2014 году стали на защиту родной земли <…>, и мирных жителей, которые приняли на себя агрессию нацистов", - сказал он.

Пасечник отметил, что мемориальное кладбище является памятью о том, насколько "дорогой ценой" республике "досталась свобода". "Все эти люди были убиты только лишь потому, что приняли твердое решение разговаривать на привычном и понятном для нас русском языке, остаться в дружбе с <…> Россией. <…> Для нас этот мемориал станет еще одним символом непокоренности Донбасса", - сказал он.

О благоустройстве мемориального кладбища

Художественный облик мемориала разработан архитектором Константином Фоминым и скульптором Михаилом Баскаковым. Во входной группе нового кладбища размещена фигура матери, которая держит на руках тело убитого сына. Высота фигуры с постаментом - 4,8 м. Архитектурной доминантой кладбища является 16-метровый обелиск с установленным на нем 4-метровым бронзовым ангелом с крестом в руке.

Для кладбища разработана единая форма надгробной плиты, при этом ряд табличек имеет надписи "жертва украинской агрессии" (для гражданских лиц) и "неизвестный защитник Отечества" (для ополченцев, чьи личности еще не удалось установить).

Дорожки кладбища замощены гранитной плиткой, есть архитектурная подсветка, установлена входная группа в виде портала из колонн.

Всего на кладбище захоронены 394 человека: 223 мирных жителя и 171 ополченец. При этом опознаны останки 63 мирных жителей и 72 ополченцев.