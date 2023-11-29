За передачу телефонов в СИЗО или колонию будут лишать свободы на два года

Председатель правления АЮР Владимир Груздев сообщил, что в последние годы фиксируется рост преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, в соответствии с которой будет ужесточено наказание за передачу в СИЗО и колонии средств связи, за неоднократную передачу мобильных телефонов будет предусмотрена уголовная ответственность. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России.

"В первый раз человек, совершивший подобное нарушение, привлекается к административной ответственности. За совершение указанного деяний во второй и последующие разы, согласно предложению, лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности. Максимальное наказание - до двух лет лишения свободы", - сказал председатель правления АЮР Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что в последние годы фиксируется рост преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

"В подавляющем большинстве случаев речь идет о преступлениях имущественного характера, направленных на завладение средствами и имуществом граждан, в основном, с банковских счетов. Важно отметить, что практически каждое второе IT-преступление совершается путем использования средств мобильной связи", - добавил он.

При этом, по оценке МВД России, значительная доля телефонных мошенничеств совершается лицами, содержащимися в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. Несмотря на установленный запрет пользования средствами мобильной связи во всех учреждениях УИС, их нелегальный оборот продолжает возрастать. По данным ФСИН России, в учреждениях УИС в 2022 году изъято в общей сложности 24 674 единицы средств мобильной связи. За передачу или попытку передачи заключенным средств мобильной связи в 2022 году были задержаны 1 406 граждан.

"Принятие предлагаемого законопроекта станет еще одним существенным звеном в комплексе законодательных и оперативно-профилактических мер, направленных на противодействие преступности в сфере IT-технологий. Сейчас инициатива готовится в Госдуме ко второму чтению. Правительство предлагает внести в проект небольшие коррективы", - добавил Груздев.