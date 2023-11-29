Рослесинфорг заявил, что в России площадь высаженных человеком лесов в 18,9 млн га

Больше всего их в Калмыкии и Ростовской области

ТАСС, 29 ноября. Рослесинфорг (лесоучетное учреждение Рослесхоза) оценил в России площадь высаженных человеком лесов в 18,9 млн га . Больше всего их в Калмыкии и Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Лидер среди регионов с наибольшей долей искусственных лесов - Республика Калмыкия. Там таких лесов свыше 70%, для малолесного пустынного региона это отличный показатель. В Ростовской области таких лесов 59%, в Липецкой, Тамбовской областях и на Ставрополье - порядка 43-45%, в Саратовской, Калининградской и Волгоградской областях - 30-35%", - говорится в сообщении.

Самые большие рукотворные лесные массивы находятся в Архангельской области (1,3 млн га), Карелии (1,2 млн га), в Свердловской (908 тыс. га), Иркутской (811 тыс. га) областях и Пермском крае (808 тыс. га). Меньше всего рукотворных лесов на Ямале, в Якутии, Бурятии, Приморье, Забайкальском и Камчатском краях, Амурской и Магаданской областях, Туве и Югре. В этих регионах остро стоит вопрос с наличием пригодных для выращивания леса мест - болотистая территория, бедная почва, резкий климат и холодный ветер не дают саженцам укорениться в земле.

В основном высаживают обыкновенную сосну, ель, лиственницу, дуб, вяз, березу, остролистный клен. Это не саженцы, а полноценные лесные массивы, созданные на местах вырубок, гарей или пустырей, которые достигли своего взрослого состояния: к примеру, у елей это 120 лет, у сосновых деревьев от 130.

"В России есть немало мест, где природе не нужна помощь человека, чтобы выращивать лес, и он прекрасно восстановится сам. Есть и территории, где, наоборот, необходимо целенаправленное выращивание новых лесов и восстановления утраченных", - заявил директор Рослесинфорга Павел Чащин, чьи слова приводятся в сообщении.

Искусственные леса в России появились еще в XVI веке. Сейчас они выращиваются для защиты сельского хозяйства, дорог, населенных пунктов, водоемов, для обеспечения населения топливной древесиной или же вновь поступят в рубку. При этом в диком виде продолжает оставаться львиная доля российских лесов - 97%.