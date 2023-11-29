Топ-менеджмент "Вечерних ведомостей" не смог оспорить штрафы за дискредитацию ВС РФ

Суд первой инстанции оштрафовал главреда интернет-издания Владислава Постникова на 195 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Свердловский областной суд оставил в силе приговоры главному редактору интернет-издания "Вечерние ведомости" Владиславу Постникову и директору компании, учредившей издание, Гузели Аиткуловой за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Суд оставил без удовлетворения жалобу защиты Постникова. Областной суд оставил в силе постановление Кировского районного суда Екатеринбурга в отношении Аиткуловой", - сказали в суде.

Суд первой инстанции оштрафовал главреда "Вечерних ведомостей" Постникова на 195 тыс. рублей по статье 20.3.3 КоАП РФ. В октябре Аиткулову признали виновной в дискредитации ВС РФ и назначили штраф 110 тыс. рублей

"Вечерние ведомости" - ежедневная интернет-газета, которая занимается освещением событий в Свердловской и Челябинской областях, Пермском крае. Учредителем является ООО "Техноторг".

В июне 2022 года Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал "Техноторг" на 200 тыс. рублей по 54 фактам дискредитации ВС РФ. По той же статье учредитель интернет-газеты был оштрафован еще на 150 тыс. рублей, а позднее суд постановил оштрафовать на 100 тыс. рублей и главного редактора "Вечерних ведомостей". В сентябре 2023 года учредитель издания был вновь оштрафован на 245 тыс. рублей, в октябре директору "Техноторга" также назначили штраф в 110 тыс. рублей по аналогичной статье.