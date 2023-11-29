Число лесных пожаров в Приморье снизилось на 40% за год

За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 530 лесных пожаров на площади более 61 тыс. га

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября. /ТАСС/. Количество лесных пожаров в Приморье за год сократилось на 40% - до 318. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В Приморье в среду, 29 ноября, подписано постановление правительства о закрытии пожароопасного сезона. Количество лесных пожаров на территории края существенно снизилось по сравнению с 2022 годом. <…> В текущем году в Приморье на землях лесного фонда зарегистрировано 318 лесных пожаров на площади более 18,5 тыс. га. <…> За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 530 лесных пожаров на площади более 61 тыс. га, ликвидировано в первые сутки после обнаружения - 94,5%", - говорится в сообщении.

В текущем году менее суток требовалось на тушение 97% пожаров. Пожароопасный сезон в крае длится большую часть года - с момента схода устойчивого снежного покрова весной до снега в конце года. Основная часть пожаров в этом году пришлась на весну, летом пожаров не было, осенью зарегистрирован 61 лесной пожар на площади более 3 тыс. га. Основными причинами возникновения лесных пожаров остаются неосторожное обращение населения с огнем - 207 пожаров (65,2%) и переход огня с земель сельскохозяйственного назначения при неконтролируемых выжиганиях сухой растительности - 100 пожаров (31,5%).

Снизить число пожаров удалось благодаря противопожарной агитации, запрету на проведение выжиганий на землях всех категорий и введению особого противопожарного режима. Не в лесах зарегистрировано 395 пожаров на площади более 32 328 га, в том числе на территории министерства обороны - 26 пожаров на площади почти 18 371 га, в лечебно-оздоровительной местности "Ясное" - шесть пожаров на площади 3 003 га, на особо охраняемых природных территориях зарегистрировано 2 природных пожара на площади 25 га. С начала года выявлено 2 833 термические аномалии (за аналогичный период прошлого года - 3 944).

Для подготовки к следующему пожароопасному сезону краевое предприятие "Приморская авиабаза" и арендаторы лесных участков осенью приступили к противопожарному обустройству лесов. Уже построено более 53 км и реконструировано - более 450 км дорог противопожарного назначения - 155% от плана. Обустроено более 2 286 км минерализованных полос.