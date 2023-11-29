В Крыму учредили медаль в честь 10-летия воссоединения с Россией

Ей будут поощряться граждане за мужество, героизм, активную политическую деятельность и личный вклад в воссоединение республики с РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Государственный совет Республики Крым принял постановление об учреждении юбилейной медали, посвященной 10-й годовщине воссоединения Крыма и России, сообщил председатель регионального парламента Владимир Константинов.

"На сессии государственного совета приняли решение об учреждении юбилейной медали Республики Крым "В ознаменование 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014-2024". Ей будут поощряться граждане <...> за мужество, героизм, активную политическую деятельность и личный вклад в воссоединение Крыма с Россией; за участие в подготовке и проведении общекрымского референдума 16 марта 2014 года", - говорится в сообщении.

Также предполагается награждать медалью за обеспечение защиты прав и жизней граждан республики, проявленную отвагу при охране общественного правопорядка.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ.