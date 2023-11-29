В Омской области продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Он будет действовать до 31 января 2024 года

ОМСК, 29 ноября. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Омской области принял решение продлить срок действия режима повышенной готовности до 31 января 2024 года.

Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора Виталия Хоценко Мина Ахвердиева.

"На штабе по коронавирусу было поддержано предложение Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Омской области продлить режим повышенной готовности на территории региона до 31 января 2024 года", - сказала Ахвердиева.

По данным портала объясняем.рф, в Омской области за неделю выявили 1 030 случаев заболевания коронавирусом. Госпитализированы 75 человек, случаев смерти не зарегистрировано.