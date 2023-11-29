Земельные участки будут выдаваться участникам СВО по всей Якутии

Земля будет предоставляться бесплатно

ЯКУТСК, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Якутии будут бесплатно предоставлять землю на всей территории региона участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. Депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии приняли в окончательном чтении проект закона о внесении изменений в Земельный кодекс республики в ходе пленарного заседания, передает корреспондент ТАСС.

"Законопроектом устанавливается случай предоставления в собственность отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального жилищного строительства", - сообщил министр имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) Павел Багынанов.

Земля будет предоставляться бесплатно военнослужащим, принимавшим участие в специальной военной операции с 24 февраля 2022 года, лицам, заключившим контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, лицам, проходившим или проходящим службу в Национальной гвардии РФ, имеющих специальные звания в полиции, принимавшим участие в специальной военной операции и являющимся ветеранами боевых действий.

Ранее мэр Якутска Евгений Григорьев сообщал, что на последней сессии городской думы депутаты приняли изменения в генеральный план города, уточнив местонахождение земельных участков для выдачи участникам СВО. Речь идет о порядка 900 наделов на территории Тулагино-Кильдямского наслега, 600 - на территории Табаги.

Участки будут предоставляться также членам семей участников СВО, погибших или умерших вследствие увечья или заболевания, полученных в ходе участия в специальной военной операции.