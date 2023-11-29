В Архангельске представили самый старый флаг с Земли Франца-Иосифа

Шлюпочный флаг британской экспедиции из льняной ткани сохранился на острове Алджера благодаря песку, в котором все время находился

АРХАНГЕЛЬСК, 29 ноября. /ТАСС/. Национальный парк "Русская Арктика" представил самый старый флаг, обнаруженный на арктическом архипелаге Земля Франца-Иосифа. Как рассказал ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия нацпарка Евгений Ермолов, это шлюпочный флаг британской экспедиции под руководством Фредерика Джексона в 1894-1897 годах.

"Из флагов это самая [старая] такая находка на Земле Франца-Иосифа, это скорее шлюпочный флаг, он относительно небольшой. С 1894 года Джексон три года прозимовал на мысе Флора. Его не использовали как знамя, чтобы провозгласить Землю Франца-Иосифа британской, его поднимали над шлюпкой, когда шли по проливам, чтобы обозначить самих себя", - рассказал Ермолов.

База экспедиции Джексона располагалась на мысе Флора острова Нортбрука на юго-западе архипелага, а флаг был найден на острове Алджера в центральной части Земли Франца-Иосифа в лагере норвежско-американской экспедиции Эвлина Болдуина 1901-1902 годов. Но, по мнению историка, он попал туда с участниками также американской экспедиции под руководством Энтони Фиалы, которая проходила в 1903-1905 годах.

Болдуин практически не провел никаких работ на архипелаге из-за разногласий между участниками, а вот экспедиция Фиалы активно перемещалась по островам, в том числе вынуждено. В 1904 году судно экспедиции затонуло, а вспомогательное не смогло пробиться к архипелагу из-за сложной ледовой обстановки. "Участники экспедиции Фиалы пошли на мыс Флора, что логично, потому что там была база с продуктами питания. И там они подобрали все, что могло пригодиться, в том числе и флаг, не знаю, в качестве полотенца, может. Его они бросили на острове Алджера, мы его нашли там скомканным", - отметил Ермолов.

Флаг из льняной ткани сохранился на острове Алджера благодаря песку, в котором он все время находился. "Флаг рассыпается буквально на руках, поэтому тяжело было работать. Но, пока он был влажный, с ним можно было работать. Вот при подготовке экспозиции его очистили, растянули", - показал он. Сейчас флаг представлен в экспозиции нацпарка.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная особо охраняемая природная территория России и Евразии. Парк включает в себя северную часть острова Северного архипелага Новая Земля и полностью архипелаг Земля Франца-Иосифа.