Африканец и сириец вступили в казачий батальон "Скиф" в ДНР

Оба добровольца ранее были студентами одного из воронежских вузов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Добровольцы из Нигерии и Сирии вступили в казачий батальон "Скиф" (БАРС-35), который выполняет задачи в районе Соледара в ДНР. Об этом сообщил ТАСС представитель Добровольческого штурмового корпуса, в состав которого входит батальон.

"Недавно в батальон "Скиф" пришло новое пополнение - доброволец из Нигерии с позывным Ванька и из Сирии с позывным Грустный", - рассказал собеседник агентства.

Оба бойца ранее были студентами одного из воронежских вузов.

В беседе с журналистами "Грустный" признался, что после спецоперации рассчитывает получить российское гражданство и переехать в Россию со своей невестой. В первом же бою "Грустный" получил ранение - посекло осколками из АГС. Ранения оказались нетяжелыми, сейчас он находится в госпитале.

Ранее сообщалось, что Добровольческий штурмовой корпус "Экспедиционный", сформированный в зоне спецоперации из добровольческих отрядов, где служат в том числе граждане зарубежных стран, готов активно принимать иностранцев в свои ряды и поможет им получить российское гражданство.