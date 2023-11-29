ГД разрешает использовать резервы материальных ресурсов для предупреждения ЧС

Поправками дополняется закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который позволяет использовать резервы материальных ресурсов, предназначенные для ликвидации чрезвычайных ситуаций, для предупреждения таких ситуаций.

Документ был внесен в Госдуму правительством РФ в октябре. Поправками дополняется закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

В частности, в законе уточняется понятие "предупреждение чрезвычайной ситуации". Сейчас оно подразумевает комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения ЧС. Законопроект предлагает уточнить, что комплекс таких мероприятий проводится "заблаговременно в режиме повседневной деятельности и оперативно в режиме повышенной готовности".

Кроме того, закон предлагается дополнить нормой, согласно которой для предупреждения ЧС при введении режима повышенной готовности разрешается использовать имеющиеся резервы материальных ресурсов. Уточняется, что речь идет о случаях, предусмотренных порядком использования таких ресурсов, который устанавливают правительство РФ, органы исполнительной власти регионов РФ или органы местного самоуправления. При этом отмечается, что речь не идет об использовании государственного материального резерва.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.