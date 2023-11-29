Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Самарканд, совершил вынужденную посадку в Актобе

Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров

ТАШКЕНТ, 29 ноября. /ТАСС/. Самолет узбекской авиакомпании Qanot Shark, следовавший из Санкт-Петербурга в Самарканд, из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров совершил вынужденную посадку в Актобе. Об этом сообщила пресс-служба АО Uzbekistan Airports.

"Пассажирский рейс HH786 отечественной авиакомпании Qanot Sharq, следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Самарканд, ушел на запасной аэродром в международный аэропорт Актобе (Казахстан) по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Экипаж запросил машину скорой помощи к борту", - говорится в сообщении.

"Самолет приземлился в Актобе в 14:48 по ташкентскому времени [12:48 мск]. Планируется, что воздушное судно вылетит в аэропорт назначения в ближайшее время", - добавили в пресс-службе.