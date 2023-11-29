Главу Минздрава ЛНР наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени"

Наталия Пащенко вместе с главой республики Леонидом Пасечником также вручили награды восьми жителям региона

ЛУГАНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко удостоена медали ордена "За заслуги перед Отечеством II степени", награду главе Минздрава Луганской Народной Республики вручили первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава региона Леонид Пасечник.

"Глава республики Леонид Пасечник и первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко вручили ряд высоких государственных наград землякам. Я также была удостоена этой высокой чести - медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Очень приятно, что руководство Российской Федерации, руководство Луганской Народной Республики так высоко оценило результат работы медиков республики", - сказала Пащенко корреспонденту ТАСС.

Пасечник в своем Telegram-канале написал, что вместе с Кириенко они вручили награды восьми жителям республики: медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и "За храбрость" II степени награждены трое жителей ЛНР, еще пятеро педагогов, общественных деятелей и руководителей предприятий были удостоены благодарностей президента РФ.