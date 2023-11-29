В Хабаровском крае создадут передовую инженерную школу

Межвузовский кампус планируют строить весной 2024 года

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края при поддержке крупных промышленных компаний России приступили к созданию в регионе передовой инженерной школы (ПИШ). Об этом на Конгрессе молодых ученых в парке науки и искусства "Сириус" сообщил заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

"Сейчас у нас создается ПИШ по горнорудному направлению. У нас партнеры - и "Полиметалл", и "Русская медная компания", мы активно взаимодействуем с золотодобывающей промышленностью, объединением "Многовершинный". Все они заинтересованы в том, чтобы сделать локализацию [в Хабаровском крае] и активно развиваться в этом направлении", - сказал Никонов на сессии "Сохранение сети современных кампусов: передовая инфраструктура для научно-технологического развития страны".

Передовая инженерная школа, которая объединит ведущие промпредприятия страны, по словам Никонова, важна для создания в Хабаровском крае кампуса. "Индустриальные партнеры - основа для развития кампуса. Кампус, его строительство, - это задача не только нашей жизни, это уже и следующие два-три поколения. Но мы понимаем, что есть те основные партнеры, которые находятся в крае, и что нужно делать", - добавил заместитель председателя правительства Хабаровского края.

По данным властей региона, межвузовский кампус в Хабаровске начнут строить весной 2024 года. Он станет одним из главных проектов мастер-плана развития города, он поддержан президентом России Владимиром Путиным.

О конгрессе

Третий конгресс молодых ученых (КМУ) работает в парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.