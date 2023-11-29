В Москве изменения лимфатических узлов на КТ теперь поможет определить ИИ

Нейросеть автоматически делает измерения, необходимые рентгенологу для подготовки заключения, и составляет описание

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Новый сервис искусственного интеллекта начал работу в Москве, он может определить увеличение лимфатических узлов на снимках КТ. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы продолжаем активно внедрять нейросети в ежедневную практику московского здравоохранения. Теперь сервисы искусственного интеллекта начали распознавать увеличение лимфатических узлов на КТ органов грудной клетки. Внутригрудная лимфаденопатия чаще всего выявляется именно томографическими методами, поэтому технологии компьютерного зрения здесь выступают как незаменимый помощник врача-рентгенолога. Они обращают внимание специалиста на ключевые изменения и автоматически проводят измерения", - сказала Ракова.

По ее словам, такие технологии позволяют сократить время диагностики и значительно повысить ее точность. Всего в столице в лучевой диагностике работают уже 56 сервисов по 29 клиническим направлениям. Благодаря этому почти все компьютерные томограммы органов грудной клетки в Москве обрабатываются с помощью ИИ-сервисов.

Алгоритмы размечают области патологий цветовыми подсказками на компьютерной томограмме. Нейросеть автоматически делает измерения, необходимые рентгенологу для подготовки заключения, и составляет описание. Использование технологий компьютерного зрения в здравоохранении позволяет сократить время диагностики и повысить ее точность, пояснила заммэра.

"В современной медицинской практике мы сталкиваемся с огромным разнообразием клинических и рентгенологических проявлений лимфаденопатии. Поэтому внедрение искусственного интеллекта в процесс диагностики играет ключевую роль. Используя алгоритмы ИИ, мы можем значительно повысить точность и надежность диагностики. Искусственный интеллект не только помогает выявлять и интерпретировать изменения на рентгеновских снимках, но и автоматически выполняет необходимые измерения, что снижает вероятность ошибки, а также ускоряет процесс диагностики", - отметил главный рентгенолог Москвы Юрий Васильев.