Глава CMG заявил, что ТАСС и Медиакорпорация Китая имеют хорошую базу для сотрудничества

Шэнь Хайсюн отметил, что корреспонденты российского агентства обладают большим авторитетом в КНР

ПЕКИН, 29 ноября. /ТАСС/. Российское информационное агентство ТАСС и Медиакорпорация Китая (China Media Group, CMG) обладают качественной базой для сотрудничества. Об этом заявил глава китайской компании Шэнь Хайсюн в ходе встречи в Пекине с генеральным директором ТАСС Андреем Кондрашовым.

"Медиакорпорация Китая и информационное агентство ТАСС имеют хорошую базу для сотрудничества", - отметил Шэнь Хайсюн.

Кондрашов пригласил руководство CMG на празднование 120-летия ТАСС в Москве в 2024 году, а также на Медиасаммит БРИКС в России в 2024 году.

По словам главы Медиакорпорации, корреспонденты ТАСС обладают большим авторитетом в Китае, и CMG планирует и дальше изучать опыт ТАСС, "как старшего брата".

Шэнь Хайсюн напомнил, что в 2024 году Россия и Китай отметят 75-летнюю годовщину с момента установления дипломатических отношений, также начнутся перекрестные Годы культуры России и Китая (2024-2025). В связи с этим Медиакорпорация Китая "готова углубить и расширить сотрудничество с ТАСС в сфере новостных репортажей, совместного производства программ и обмена делегациями", добавил он.