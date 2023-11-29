Роспотребнадзор назвал контролируемой эпидемиологическую ситуацию по кори и коклюшу в РФ

Рост заболеваемости связан с накоплением людей, которые не были вакцинированы против этих инфекций, отметили в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Рост заболеваемости корью и коклюшем, наблюдаемый после снятия ограничительных мер, введенных в период пандемии коронавируса, связан с накоплением людей, которые не были вакцинированы против этих инфекций. Однако сейчас эпидемиологическая ситуация по этим заболеваниям контролируемая, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова выступила с презентацией, в которой приводились сравнительные данные по заболеваемости различными инфекциями. Согласно материалам презентации, число зарегистрированных случаев кори среди детей в России с января по сентябрь 2023 года составило более 4,9 тыс., что в 262 раза больше, чем за тот же период 2022 года (19 случаев).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, после снятия ограничений в России и во всем мире с 2023 года отмечается "очередной циклический подъем" заболеваемости корью и коклюшем. "Подобные всплески наблюдаются каждые 4-6 лет и связаны с накоплением пула не иммунных к данным инфекциям лиц. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по кори и коклюшу контролируемая", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что рост заболеваемости корью в некоторых регионах России отмечается за счет непривитых граждан, а также прибывающих из стран ближнего зарубежья.

"Для снижения эпидемического подъема специалистами Роспотребнадзора ведется адресная информационно-разъяснительная работа по профилактике и правилам личной гигиены. В случаях подозрения на корь незамедлительно проводится эпидемиологическое расследование, а если получено подтверждение заболевания - проводится полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Благодаря этим мерам свыше 94% очагов заболеваемости были своевременно локализованы и не получили дальнейшего распространения", - рассказали в пресс-службе, отметив, что помимо этих мер с апреля 2023 года во всех регионах России проводится вакцинация непривитых и не болевших корью, а также привитых однократно детей и взрослых.

В ведомстве также отметили, что в ходе текущей кампании по вакцинации против кори привито уже 77,8% от общего числа подлежащих иммунизации. "Благодаря принимаемым противоэпидемическим мерам к концу года в РФ отмечается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости инфекционными заболеваниями", - подчеркнули в пресс-службе.