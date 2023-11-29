Сенатора от Запорожской области наградили орденом Дружбы

Дмитрий Ворона получил награду от первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Член Совета Федерации от Запорожской области Дмитрий Ворона сообщил, что первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил ему орден Дружбы.

"Сегодня Сергей Владиленович Кириенко в Екатерининском зале Кремля вручил мне орден Дружбы. По зову сердца обещаю и дальше трудиться во благо Запорожской области. Безмерно горжусь, что удостоен государственной награды, девиз которой "мир и дружба". Готов приложить все усилия для установления мира и дружбы на территории Украины в составе Российской Федерации", - написал он.

Ворона добавил, что благодарен президенту Российской Федерации Владимиру Путину за высокую оценку усилий.