Жители Одессы устроили акцию протеста против длительного отсутствия тепла и света

Митингующие потребовали встречи с главой местной администрации

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Жители одесского микрорайона Лузановка перекрыли дорогу в знак протеста против отсутствия тепла и света уже в течение четырех дней. Об этом сообщает издание "Новости Одессы".

Митингующие требуют встречи с главой местной администрации. Полиции удалось уговорить участников акции частично освободить проезжую часть, однако люди не расходятся.

В 21:15 мск в Одесской области включили сирены воздушной тревоги.

26 ноября глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что 234 населенных пункта Одесской области остались без света в результате аварий, вызванных сильным снегопадом и ветром. При этом в Одессе вследствие перебоев с энергоснабжением остановлена работа нескольких котельных.