Flightaware: борт Лаврова направляется в Скопье через территорию Греции

Предполагалось, что путь главы МИД РФ будет пролегать через болгарское воздушное пространство

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Борт главы МИД РФ Сергея Лаврова, который направляется в Скопье для участия в Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, пролетает через территорию Греции, а не Болгарии. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightaware.

Предполагалось, что путь российского министра будет пролегать именно через болгарское воздушное пространство. Сам Лавров, выступая на форуме "Примаковские чтения", отметил, что российская делегация примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Скопье, если Болгария разрешит пролететь делегации РФ. 27 ноября посол России в Софии Элеонора Митрофанова сообщила, что Болгария открыла свое воздушное пространство для визита главы МИД РФ в Северную Македонию.

Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье. В этом году Северная Македония председательствует в организации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что некоторые западные страны делают все, чтобы помешать участию российской делегации в заседании. Она также сообщила, что трое российских журналистов были не допущены к освещению мероприятия в Скопье.

В 2022 году Польша, будучи на тот момент действующим председателем ОБСЕ, отказала российской делегации во главе с Лавровым в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в городе Лодзь. МИД РФ заявил тогда, что действия Варшавы беспрецедентны, провокационны и несовместимы со статусом Польши как председателя организации. Делегацию РФ на мероприятии возглавлял постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.