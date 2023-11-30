В Бурятии отремонтировали три дороги, ведущие к туристическим и святым местам

Общая протяженность участков составила порядка 20 км

ТАСС, 30 ноября. Более 20 км дорог, ведущих к достопримечательностям и святым местам, отремонтировали в Бурятии в 2023 году. Об этом сообщается на сайте Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия.

"В республике благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" ремонтируют дороги, которые ведут к достопримечательностям, памятникам архитектуры, музейным комплексам, местам отдыха, святыням. В 2023 году в республике ввели три участка таких дорог общей протяженностью порядка 20 км. Одни ведут к озеру Байкал, другие к святым местам, куда ежегодно держат путь большое количество паломников", - говорится в сообщении.

Первый участок проходит через села Оймур и Дулан и ведет к местам отдыха у Байкала. На капремонт направили 565 млн рублей, обновили дорожное полотно, отремонтировали два моста, обустроили тротуары, остановки, а также установили дорожное освещение. Второй участок - подъезд к селу Посольское от федеральной трассы Р-258 - ведет к объекту культурного наследия России Посольскому Спасо-Преображенскому монастырю 1681 года постройки. Дорожники заасфальтировали гравийную дорогу, укрепили берег вдоль реки. Работы обошлись в 111 млн рублей. Также в этом году ввели участок дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян. В этом районе расположена одна из известных буддийских святынь - Лик Богини Янжимы.

"За годы реализации нацпроект "Безопасные качественные дороги", который инициирован президентом России Владимиром Путиным, внес огромную лепту в развитие внутреннего туризма. Многие туристические объекты стали доступнее, добраться до них теперь можно быстрее и с комфортом", - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.