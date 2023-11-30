В Якутии установили единовременную выплату молодым супругам

На эти цели из госбюджета республики намерены выделить около 76 млн рублей в 2024 году

ЯКУТСК, 30 ноября. /ТАСС/. Единовременная денежная выплата установлена в Якутии для впервые вступивших в брак, если возраст каждого из супругов не превышает 25 лет. Об этом сообщила ТАСС председатель постоянного комитета Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии по социальной политике, труду и занятости Алена Атласова.

"С 1 января 2024 года супружеской паре, в которой оба супруга являются гражданами РФ, впервые вступившими в брак, и возраст супругов не превышает 25 лет, предоставляется единовременная денежная выплата, размер, порядок и условия которой устанавливаются правительством Якутии. Цель данного решения - укрепление семейных отношений и поддержка официально зарегистрированных браков. Предполагается, что размер денежной выплаты составит 50 тыс. рублей. На реализацию дополнительной меры в 2024 году в государственном бюджете республики будет предусмотрено порядка 76 млн рублей", - сообщила Атласова.

Она уточнила, что изменения в закон об охране семьи, материнства, отцовства и детства были внесены по инициативе главы Якутии Айсена Николаева. Изменения приняты депутатами Ил Тумэн в окончательном чтении в ходе пленарного заседания.