Титов предложил провести конкурсы русского и китайского языков

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей также предложил провести передвижную выставку-фестиваль российских вин в Пекине и гастроли российских классических и современных музыкальных коллективов в КНР

ПЕКИН, 30 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей и сопредседатель российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов призвал одновременно провести конкурсы преподавателей русского и китайского языков в РФ и КНР. Соответствующее заявление он сделал, выступая на 14-м пленарном заседании Комитета.

"Предлагаю в 2024 году провести одновременно конкурс преподавателей китайского языка в России и русского - в Китае и наградить победителей одновременно на совместном торжественном совещании", - сказал Титов.

Он также предложил провести передвижную выставку-фестиваль российских вин в Пекине и гастроли российских классических и современных музыкальных коллективов в КНР.

Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития - межгосударственная неправительственная организация, созданная в 1997 году руководителями двух стран. 30 ноября в Пекине проходит его 14-е пленарное заседание.