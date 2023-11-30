Губернатор Югры объявила 2024 год в регионе Годом народного сплочения

По словам Натальи Комаровой, решение согласуется с инициативой президента России Владимира Путина об объявлении 2024-го - Годом семьи, поскольку именно семья как фундамент гражданского общества держится на сплочении

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 ноября. /ТАСС/. Губернатор Югры Наталья Комарова объявила 2024 год в регионе Годом народного сплочения. 2023 год в регионе был Годом взаимопомощи.

"Опираясь на результаты народного голосования, предлагаю объявить 2024 год в Югре - Годом народного сплочения. Сплочения друг с другом, вокруг России, вокруг нашего президента, сплочения югорчан в команду Югры, команду развития нашего региона", - сказала она во время отчета о результатах деятельности правительства автономного округа за 2023 год, инвестиционного послания, обращения к жителям, депутатам и представителям общественности региона.

Также Комарова отметила, что решение жителей Югры согласуется с решением президента России Владимира Путина об объявлении 2024 года в России - Годом семьи, поскольку именно семья как фундамент гражданского общества держится на сплочении.