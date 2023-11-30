Мультфильмами хабаровской студии анимации заинтересовались на Ближнем Востоке

Компания "Мечталет" из Хабаровского края представила свой проект на выставке медиаиндустрии и контента Dubai International Content Market 2023

ХАБАРОВСК, 30 ноября. /ТАСС/. Зрители стран Ближнего Востока увидят мультфильмы производства хабаровской анимационной студии "Мечталет" после демонстрации студией своего проекта на выставке медиаиндустрии и контента в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сообщается на сайте регионального правительства.

"Заинтересованность нашим проектом выразили дистрибьюторы из Саудовской Аравии, Омана, Турции, Туниса, Индии, Малайзии и Узбекистана. На выставке также было подтверждено стратегическое сотрудничество с крупнейшим игроком территории - компанией MBC. В следующем году зрители стран Ближнего Востока смогут эксклюзивно увидеть проект на детском телеканале MBC3, а также в дополнение - на одноименной стриминговой платформе на арабском, французском и английском языках", - сказали в компании. Там уточнили, что в дальнейшем с этим каналом также планируется сотрудничество по лицензированию продукции с главными персонажами сериала - Рюком, Ботей и Моли.

Завершающим международным мероприятием для краевых компаний в 2023 году стала крупнейшая выставка медиаиндустрии и контента в странах Ближнего Востока и Северной Африки - Dubai International Content Market 2023. На выставке свои мультфильмы представили шесть компаний из России, в их числе была компания "Мечталет" из Хабаровского края. Она снимает сериал для детской аудитории о приключении рюкзачков "Спина к спине".

Всего в этом году участие в международных выставках приняли 25 компаний из Хабаровского края. В этом им помогли в региональном Центре поддержки экспорта по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт".

"В Центре договариваются об аренде выставочной площади, организуют застройку индивидуального стенда, помогают оплатить регистрационные взносы, трансфер, брендирование сувениров. Участие в выставках - это возможность получить ценный опыт, выйти на международные рынки, обрести новые идеи для дальнейшего развития компании и найти партнеров не только в России, но и в странах зарубежья. В этом году за рубежом прошло шесть международных выставок: в ОАЭ, Китае и Монголии, где свою продукцию и услуги представили 12 компаний края", - рассказал директор Центра поддержки экспорта Михаил Сергиенко.

Насыщенным год стал и по количеству проводимых международных выставок в России, экспонентами которых стали также региональные компании. Таких выставок было восемь по разным направлениям: в пищевой отрасли, военно-технической, туристической, текстильной и других.