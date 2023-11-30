Нижегородская область продлила льготу по налогу на транспорт для участников СВО

Закон распространяется на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с., а также некоторые мотоциклы и моторные лодки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области приняли решение продлить действие льготы по транспортному налогу для участников специальной военной операции на 2023 год, передает корреспондент ТАСС.

За принятие решения проголосовали все 42 депутата. Инициатива исходила от фракции КПРФ.

Закон распространяется на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с., на мотоциклы с мощностью до 36 л.с. и моторные лодки с мощностью двигателя до 30 л.с.

Ранее по инициативе губернатора Глеба Никитина участники СВО были освобождены от уплаты налога за 2022 год.