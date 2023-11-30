Дума разрешила главам советов жилых домов выступать в суде без доверенностей

По мнению авторов документа, реализация инициативы позволит упростить и сделать более эффективным процесс защиты прав собственников в суде

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект, который разрешает председателю совета многоквартирного дома (МКД) выступать в суде по делам, связанным с управлением домом и предоставлением коммунальных услуг, без доверенностей в случае, если такими полномочиями его наделило общее собрание собственников помещений. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Документ внесла в Думу в январе 2023 года группа депутатов во главе с председателем думского комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым ("Единая Россия"). В пояснительных материалах отмечается, что в настоящее время председатель совета МКД выступает в суде в качестве представителя только на основании доверенностей собственников. При этом собрать со всех собственников в доме доверенности зачастую непросто, подчеркнули авторы.

Законопроектом предлагается внести в статью 161.1 Жилищного кодекса РФ изменения, которые позволят выступать председателю совета в суде без доверенности в случае наделения его таким полномочием по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Поправками уточняется, что решение общего собрания собственников о наделении председателя совета МКД полномочием по выступлению в суде в качестве их представителя должно быть оформлено протоколом общего собрания. Он должен содержать перечень процессуальных действий, которые председатель совета МКД вправе совершать от имени собственников для реализации переданных ему полномочий по выступлению в суде.

Авторы документа подчеркивают, что реализация инициативы позволит упростить и сделать более эффективным процесс защиты прав собственников в суде.