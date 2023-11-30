В парламенте Молдавии почтили память участника Сталинградской битвы минутой молчания

Проститься с ветераном Павлом Гладковым к его дому пришли сотни людей, в том числе гражданские активисты

КИШИНЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. В парламенте Молдавии почтили минутой молчания память последнего из живших в республике участников Сталинградской битвы, гвардии полковника Павла Гладкова, с которым простились в четверг.

"Он принимал участие в освобождении всего европейского континента от фашистской оккупации. Это человек, который поспособствовал хорошему воспитанию нескольких поколений. Этого человека проводили в последний путь, в том числе наши коллеги, но, к сожалению, Минобороны не предоставило того, что должно было по закону этому ветерану, а именно - воинские почести. Даже Дом офицеров, который был построен этими людьми именно для проводов в последний путь, благодаря Минобороны был недоступен", - заявил вице-спикер парламента Влад Батрынча. Он напомнил, что Гладков был кавалером не только советских орденов и медалей, но и высшей награды Молдавии - Ордена Республики.

Проститься с ветераном к его дому пришли сотни людей, в том числе гражданские активисты, представители оппозиционных партий, бывший президент Игорь Додон, а также представители российской дипмиссии в Молдавии. Представители руководства Молдавии похороны проигнорировали.

Гвардии полковник Гладков был одним из 50 остающихся в живых ветеранов Великой отечественной войны в Молдавии. Он участвовал в Сталинградской и Курской битвах, батарея, которой он командовал, уничтожила 37 вражеских самолетов и более 200 немецких солдат.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 человек стали Героями Советского Союза. Война затронула в Молдавии почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на марш "Бессмертного полка" на улицы Кишинева выходят сотни тысяч людей. Возглавляют шествие бывшие президенты Владимир Воронин и Игорь Додон.