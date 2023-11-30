В Москве подготовили единый сервис-агрегатор возможностей для людей с инвалидностью

На площадке соберут полезные проекты и актуальные меры поддержки

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Единый сервис-агрегатор возможностей для людей с инвалидностью подготовили в Москве к Международному дню инвалидов. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ежегодно 3 декабря в мире отмечается Международный день инвалидов. В Москве подготовлена большая программа, приуроченная к этой дате.

"Москва шаг за шагом старается становиться комфортнее для жизни людей с инвалидностью. <…> И, чтобы любой горожанин мог просто найти и быстро подобрать подходящую именно для себя программу поддержки, в преддверии Международного дня инвалидов, мы запустили специальный сервис-агрегатор возможностей. Теперь полезные проекты и актуальные меры поддержки будут собраны на одной площадке. Здесь же можно узнать о столичных событиях, приуроченных к Международному дню инвалидов", - сказала Ракова.

По ее словам, например, ключевым мероприятием станет недельный горнолыжный мастер-класс "Спортивный вектор". Москвичи на протезах смогут пройти обучение в школе горнолыжного спорта под руководством чемпионов и призеров Паралимпийских игр, а также реабилитологов, протезистов и психологов. Сначала участники изучат технику катания на лыжах и сноуборде с использованием спортивных протезов. А после - примут участие в занятиях на горнолыжном склоне Воробьевых гор.

Заммэра также добавила, что 1 декабря для всех желающих свои двери откроет столичный Симуляционный центр. Специалисты этого учреждения обучают профессиональному уходу за пожилыми, маломобильными и имеющими когнитивные нарушения людьми. Гости получат полезные уроки по гигиене, первой помощи, перемещению маломобильных и немобильных родственников. Помимо этого, приготовлены и тематические интерактивы: можно будет примерить "костюм пожилого человека" - специальные накладки на тело, которые дают понимание о физических ощущениях при возрастных изменениях, а также принять участие в кейс-игре по правильному подбору средств ухода.

"До 3 декабря москвичи смогут принять участие в бесплатных вебинарах, посвященных Международному дню инвалидов. Специалисты Московской службы психологической помощи населению расскажут, как сохранить ресурсное состояние при заботе о человеке с инвалидностью, как стать опорой для ребенка, если у него есть ограничения здоровья, и какие арт-терапевтические практики помогают найти новые источники сил и энергии даже в самых сложных ситуациях. Кроме этого, можно будет узнать о правилах корректной коммуникации с людьми с инвалидностью, которые помогут придерживаться бережного и уважительного общения", - уточнила Ракова.