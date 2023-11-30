Глава МИД Египта заявил, что развитые страны сокращают климатическое финансирование

Самех Шукри отметил, что оно сокращается из-за растущих потребностей развивающихся государств и увеличивающейся стоимости мер поддержки, направленных на преодоление последствий изменений климата

ДУБАЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Развитые страны сокращают финансирование мер по борьбе с изменением климата вопреки решениям. Об этом заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри на открытии 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае.

"Вместо увеличения климатического финансирования развитые страны сокращают его из-за растущих потребностей развивающихся государств и увеличивающейся стоимости мер поддержки, направленных на преодоление последствий изменений климата", - сказал египетский министр, который председательствовал на прошлогоднем саммите COP27 в Шарм эш-Шейхе.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции примут участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов.