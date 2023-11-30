Также мэр столицы вручил награды лауреатам конкурса правительства Москвы за лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия "Московская реставрация - 2023"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин открыл выставку "ПРОреставрацию" в историческом здании типографии Сытина и вручил награды лауреатам конкурса правительства Москвы за лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия "Московская реставрация - 2023".

"Поздравляю с большим событием - открытием выставки технологий в реставрации. Я с большим удовольствием посмотрел, как молодые люди с воодушевлением занимаются реставрационными работами, делятся своим опытом, общаются с людьми, которые достигли мастерства в своем искусстве реставрации. Целое поколение людей - выпускников колледжей, институтов с удовольствием втягиваются в эту важную и нужную работу", - сказал Собянин, добавив, что выставка будет интересна и для специалистов, и для всех москвичей, которые любят и ценят "наше прошлое, нашу культуру, наше искусство".

По словам мэра, в выставке принимают участие зарубежные эксперты из 17 стран мира. Он отметил, что Москва реализует один из самых крупнейших в мире проектов реставрации. "За последние годы отреставрировано около 2 тыс. объектов, огромный масштаб", - подчеркнул Собянин.

О выставке

Выставка "ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях" объединяет профессионалов отрасли, а также поставщиков реставрационных материалов, проектные институты, девелоперские и производственные компании, учебные заведения, музеи. Участники выставки продемонстрируют отечественные материалы и методики проведения реставрационных работ, обсудят восстановление старинных технологий и развитие сферы сохранения объектов культурного наследия в современных условиях.

В рамках деловой программы выставки "ПРОреставрацию" пройдут панельные сессии, профессиональные дискуссии, круглые столы, публичные лекции и презентации, которые позволят обменяться мнением и опытом, обсудить тенденции развития реставрационной отрасли.

Для гостей выставки подготовлено свыше 100 мастер-классов. Они смогут не только увидеть работу реставраторов по восстановлению редких икон, но и вместе со специалистами попробовать свои силы в области реставрации керамики, произведений из натурального камня и многого другого.

Кроме того, в рамках выставки состоятся соревнования молодых реставраторов среди 53 студентов профильных образовательных учреждений из 11 регионов России. Участники соревнований будут восстанавливать произведения из дерева, станковую масляную живопись, лепной декор, металлическую кровлю и терразитовую штукатурку. Победителей пригласят на стажировку в Государственный научно-исследовательский институт реставрации.

Вторая выставка "ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях", организованная Российской ассоциацией реставраторов при поддержке правительства Москвы, проходит с 30 ноября по 3 декабря 2023 года.

Награждение

Также в ходе церемонии были награждены победители ежегодного конкурса "Московская реставрация". "Отметим лучшие работы, такие как восстановление памятников культуры на ВДНХ, включая центральный павильон. Это работа, связанная с восстановлением, воссозданием Театра эстрады, который практически был утрачен, многие годы находился в плохом состоянии. <...> Это большое количество особняков, которые мы все любим, которые тщательно восстанавливаются. <...> Спасибо вам огромное, победителям этого конкурса, и желаю вам всем успехов в дальнейшей работе!" - сказал Собянин.

Целью конкурса, проводимого с 2011 года, является развитие традиций московской школы реставрации, популяризация и привлечение общественного интереса к памятникам истории и культуры.

Лауреатами конкурса 2023 года стали 28 участников и организаторов ремонтно-реставрационных работ по 23 объектам культурного наследия. В этом году на конкурс поступило 83 заявки по 52 объектам. Среди них такие памятники, как павильон №1 "Центральный" на ВДНХ, Театр эстрады, Фанагорийские казармы, Ансамбль зданий Рязанского трамвайного парка, Дом архитектора Дуванова на Земляном Валу.