Число заключенных в тюрьмах Франции установило новый рекорд

Оно превысило 75 тыс.

ПАРИЖ, 30 ноября. /ТАСС/. Число заключенных в пенитенциарных учреждениях Франции к началу ноября достигло 75,1 тыс. человек, что стало новым рекордом для республики. Об этом свидетельствует ежемесячный доклад Министерства юстиции Франции.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в июле этого года, когда Минюст насчитал 74,5 тыс. заключенных, отбывающих сроки или ожидающих под стражей решения суда. Нынешние же цифры оказались на 3,2% выше, чем в ноябре прошлого года - тогда было зарегистрировано 72,8 тыс. заключенных.

Заполненность пенитенциарных учреждений республики таким образом превысила 123,2%, что является одним из самых высоких показателей в Европе. Причем это средняя цифра, тогда как в 10 тюрьмах фиксируется заполненность на уровне "200% и выше", еще в 55 - от 150% до 200%. В общей сложности тюрьмы Франции насчитывают почти 70 тыс. мест. Около 20 тыс. человек находятся там в ожидании приговора.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) неоднократно осуждал подобное положение дел во французских тюрьмах. В начале июля судьи ЕСПЧ заявили, что во Франции существует "хроническая проблема переполненных тюрем наряду с плохими условиями содержания и отсутствием целенаправленной работы по улучшению ситуации".