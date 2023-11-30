В больницы Подмосковья поступило более 260 единиц стерилизационного оборудования

На закупку медтехники было направлено почти 250 млн рублей

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Почти 40 медицинских учреждений Московской области с начала текущего года получили более 260 единиц нового стерилизационного оборудования, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Новое стерилизационное оборудование поступило в 36 наших медицинских организаций - в общей сложности 264 единицы. Оно позволит проводить качественную и бережную стерилизацию медицинского оборудования и хирургических инструментов, проводить дезинфекцию помещений. На закупку медтехники было направлено почти 250 млн рублей", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Московской области Светланы Стригунковой.

Отмечается, что среди нового оборудования - установки для дезинфекции эндоскопов, сухожаровые шкафы, паровые и плазменные стерилизаторы и другие аппараты.

Современные стерилизационные аппараты поставлены в Балашихинскую, Жуковскую, Коломенскую, Пушкинскую, Щелковскую, Мытищинскую, Люберецкую и другие больницы.