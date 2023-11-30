Курорт "Роза Хутор" откроет горнолыжные трассы раньше запланированного срока

Трассы для катания начнут работать с 8 декабря

СОЧИ, 30 ноября. /ТАСС/. Горный курорт "Роза Хутор" в Сочи откроет трассы для катания 8 декабря 2023 года, ранее начало их работы было запланировано на 22 декабря. Об этом сообщила пресс-служба курорта.

"Погодные условия позволили сформировать устойчивый снежный покров для подготовки горнолыжных трасс, поэтому курорт готов открыть их для катания уже 8 декабря. В первую очередь можно будет протестировать трассы северного склона с отметки 2 тыс. 320 м с Роза Пик и до 1 тыс. 600 м над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Для любителей горных лыж и сноуборда будут подготовлены 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка и учебные склоны, отметили в пресс-службе, добавив, что к началу нового зимнего сезона были расширены некоторые участки горнолыжных трасс "Змейка", "Тритон" и "Горизонт" на северном склоне хребта Аибга.

Кроме того, в январе впервые в постолимпийский период планируется запустить гондольный подъемник "Тироль", который ведет из Роза Долины на отметку 780 м над уровнем моря.

В предстоящем сезоне также будет увеличен штат горнолыжной школы курорта до 270 специалистов, рассказали в пресс-службе. При этом, для детей в текущем году обучение будет проходить не только по горным лыжам, но и сноуборду. Начиная с 6 января для маленьких гостей "Роза Хутор" в возрасте с 7 до 14 лет будут проходить соревнования по горным лыжам и сноуборду на Кубок "Хуторенок".

"В преддверии открытия сезона на курорте реновируется не только горнолыжная, но и отельная инфраструктура. Так, в отеле в Роза Долине проведен полный ребрендинг, реновация лобби и интерьеров ресторана с внедрением элементов нового дизайна", - сообщили в пресс-службе. Здесь добавили, что в феврале "Роза Хутор" готовится отметить десятилетие Олимпиады в Сочи.