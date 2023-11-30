Музей религии в Петербурге впервые открыл выставку, посвященную суфизму

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Государственный музей истории религии в Санкт-Петербурге открыл выставку "Путь суфия", представив около 100 экспонатов, знакомящих посетителей с суфизмом - мистическо-аскетическим направлением ислама. Как сказала ТАСС кандидат философских наук и куратор выставки Ирина Османова, многие экспонаты никогда не выставлялись, так как выставку, полностью посвященную этой теме, музей подготовил впервые.

Выставка будет работать до 20 февраля.

"Многие экспонаты представлены впервые, потому что и выставок, полностью посвященных суфийской тематике, у нас не было. Это также, пожалуй, единственная наша выставка, которая свободна от всяческих дат - нам просто хотелось, и уже давно, сделать выставку, посвященную именно суфизму. Ни в одном музее России нет отдельной выставки посвященной этой теме, во всяком случае я таких примеров не знаю", - поделилась Османова.

Посетители музея смогут увидеть предметы из Центральной Азии и Ближнего Востока - религиозные картины, гравюры, рукописи, ритуальные предметы, редкие архивные фото дервишей. Особое место на выставке, по словам куратора, занимает расписная рубаха суфийского наставника XIX века, покрытая кораническими цитатами, а также самый древний из представленных экспонатов - миниатюра "Пляшущие дервиши", датируемая XVII веком.

Государственный музей истории религии является федеральным государственным бюджетным учреждением культуры, находится в ведении Министерства культуры РФ. Его музейные фонды насчитывают около 200 тыс. экспонатов, представляющих собой памятники истории и культуры разных стран, эпох и народов.