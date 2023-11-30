Количество коммунальной техники на улицах Смоленска увеличат вдвое

Для повышения эффективности также поменяли штатное расписание входящего в структуру "Смоленскавтодора"

СМОЛЕНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Более чем в два раза - до 110 единиц увеличат количество техники для уборки Смоленска в предстоящую зиму, еще 35 машин закупят для районов, сообщил на прямой линии губернатор Смоленской области Василий Анохин.

"Мы столкнулись с нехваткой рабочих и техники, понимаем, что нам нужно сделать. Дополнительная закупка техники у нас сейчас происходит. <…> В лизинг приобретем 60 единиц техники, которые направим для работы в Смоленске. Также в этом году еще закупаем 35 единиц техники для наших районов и дополнительно для уборки общественных пространств для нужд "Зеленстроя", - сказал Анохин.

Он отметил, что на улицы Смоленска для борьбы с обильными снегопадами вывели всю имеющуюся технику - свыше 50 единиц.

Для повышения эффективности также поменяли штатное расписание входящего в структуру "Смоленскавтодора" предприятия "Спецавто". Штат предприятий увеличат на 100-150 человек.