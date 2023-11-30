Число ежегодных случаев малярии выросло на 16 млн за три года

В 2022 году ею заразились около 249 млн человек, говорится в докладе ВОЗ

ЖЕНЕВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сбои в охране здоровья в мире, вызванные пандемией ковида, осложнили борьбу с малярией: в 2022 году ею заразились около 249 млн человек, что на 16 млн больше, чем в 2019 году. Эти данные приведены в опубликованном в Женеве ежегодном докладе по малярии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"По оценкам, в 2022 году в мире было зарегистрировано 249 млн случаев малярии, что превышает уровень 233 млн, имевший место до пандемии в 2019 году", - отметили в ВОЗ. "Помимо сбоев, вызванных COVID-19, глобальные меры по борьбе с малярией сталкиваются с растущим числом угроз, таких как устойчивость к лекарствам и инсектицидам, гуманитарные кризисы, ограничения ресурсов, последствия изменения климата и задержки в реализации программы [борьбы с малярией], особенно в странах с высоким бременем этого заболевания", - констатировали в организации.

В 2022 году малярией заболели на 5 млн человек больше, чем годом ранее. В основном этот рост обусловлен увеличением заболеваемости в пяти странах, прежде всего, в Пакистане, где было зарегистрировано около 2,6 млн случаев, что более чем в пять превышает число заболевших годом ранее. Существенный рост заболеваемости отмечен также в Эфиопии, Нигерии, Папуа - Новой Гвинее и Уганде. Вместе с тем в 11 странах, "несущих самое тяжелое бремя малярии, уровень новых заражений и смертности выровнялся после первоначального всплеска в первый год пандемии". В этих государствах в прошлом году 167 млн человек заболели и 426 тыс. умерли. В эту группу входят, в частности, Буркина-Фасо, Камерун, Нигер и Мозамбик.

Среди достижений в борьбе с болезнью в докладе названо "поэтапное развертывание" применения в Африке первой из рекомендованных ВОЗ вакцин от малярии - RTS,S/AS01. В октябре 2023 года ВОЗ рекомендовала вторую вакцину - R21/Matrix-М, что поможет расширить охват вакцинацией в Африке.

В докладе ВОЗ подробно рассматривается связь между изменением климата и малярией. "Изменения температуры, влажности и количества осадков могут повлиять на поведение и выживание комаров Anopheles - переносчиков малярии. Экстремальные погодные явления, такие как волны тепла и наводнения, также могут напрямую влиять на передачу заболевания", - констатировали эксперты.

Малярия - одна из самых распространенных инфекционных болезней человека. Ее возбудителями выступают одноклеточные простейшие из рода Plasmodium.