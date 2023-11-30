В Петербурге открыли персональную выставку фотографа ЛенТАСС Олега Пороховникова

Выставке предшествовал довольно серьезный процесс отбора фотографий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Персональная выставка фотографа ЛенТАСС Олега Пороховникова (1940-2013), который специализировался на теме Вооруженных сил СССР, открылась в здании Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.

"Мы в свое время получили большую коллекцию от ЛенТАСС и этим наследием горды, считаем своим долгом распоряжаться ей с умом", - рассказала директор архива Оксана Морозан.

Она также отметила, что выставке предшествовал довольно серьезный процесс отбора фотографий, ведь в фондах архива хранится около 3 тыс. материалов Пороховникова. В представленных снимках особенно видна отличительная черта фотографа - обстоятельность в работе, нередко проходившей на кораблях и военных базах. Именно благодаря детальной подготовке по намеченной теме Пороховникову всегда удавалось работать быстро и эффективно даже в самых не приспособленных для фотоискусства условиях.

Еще одна деталь выставки - живая печать фотоснимков вместо электронной обработки. "У нас есть своя лаборатория, в которой наши фотографы напечатали эти снимки с подлинного документа, с негатива. Это огромная ответственность - ты держишь в руках произведение искусства талантливого человека, конечно, тебе обязательно надо напечатать так, чтобы не испортить его труд", - сказала директор архива.

На открытии выставки выступили коллеги и друзья Пороховникова - Юрий Белинский и Олег Сердобольский. Последний написал книгу "Кольцо памяти, кольцо славы", которая проиллюстрирована фотографиями Пороховникова. Первыми посетителями выставки стали учащиеся класса МЧС Толмачевской средней школы и студенты петербургского пожарно-спасательного колледжа.

Олег Пороховников родился 27 апреля 1940 году в Ленинграде. В 1963 году был принят на должность ученика фотокорреспондента в Ленинградское отделение ТАСС. Освещал пребывание президента Франции генерала Шарля де Голля в Ленинграде. Являлся председателем фотосекции Ленинградского отделения Союза журналистов, а также долгое время был членом и заместителем председателя профсоюзного комитета ЛенТАСС, а в 1989 году был избран его председателем. Был награжден знаком "Жителю блокадного Ленинграда".