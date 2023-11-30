На Ставрополье на новогодние праздники забронировали до 80% мест в санаториях

Наиболее популярными местами отдыха в период новогодних праздников являются города-курорты Кавказских Минеральных Вод и Ставрополь

ПЯТИГОРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Номерной фонд санаториев и гостиниц в Ставропольском крае на новогодние праздники забронирован на 60-80%. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"Ставрополье традиционно является одним из самых популярных направлений для туристов на новогодние праздники. На этот зимний период коллективные средства размещения предварительно забронированы на 60-80% в зависимости от категории звездности и направления оздоровления. Бронирование идет значительно активнее, чем год назад. Если раньше решение о месте отдыха на зимние праздники откладывалось до последнего момента, сегодня туристы планируют поездку за четыре-пять месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее популярными местами отдыха в период новогодних праздников являются города-курорты Кавказских Минеральных Вод и Ставрополь. На Кавминводах в декабре запланированы традиционные новогодние и рождественские гуляния, выставки, развлекательные программы для детей и взрослых.

По данным пресс-службы, в Кисловодске на площадке у Дома связи состоится открытие катка. В Ессентуках на базе школы зимних видов спорта Ильи Авербуха "Наследие" пройдут массовые катания на льду. В Железноводске пройдет первый открытый чемпионат по очистке мандаринов, из которых приготовят джем и угостят всех желающих. На Театральной площади Ессентуков пройдет акция "КиноНовыйГод", в рамках которой на большом экране покажут атмосферные новогодние отечественные фильмы и мультики для самых маленьких с дегустацией ароматного чая на травах.

Сообщается, что пик мероприятий придется на Новогоднюю ночь. А 1 января во всех городах-курортах Кавминвод можно принять участие в "Забеге обещаний - 2024". 3 января в Кисловодске пройдет первый гастрономический фестиваль пончиков, на котором будет представлен огромный их ассортимент с согревающими напитками.

"Показатели турпотока сохраняют положительную динамику по всем городам-курортам Кавказских Минеральных Вод и большинству муниципальных образований Ставрополья на протяжении всего 2023 года. Это свидетельствует о том, что меры, направленные по поручению губернатора на улучшение туристской отрасли, являются эффективными", - отметил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов, слова которого приводятся в сообщении.