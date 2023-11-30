В Удмуртии в 2024 году планируют ликвидировать до 70 несанкционированных свалок

Дополнительно планируется начать рекультивацию свалок в Граховском и Киясовском районах

ТАСС, 30 ноября. Удмуртия в 2024 году планирует ликвидировать от 50 до 70 несанкционированных свалок, сообщили ТАСС в Минприроды республики.

"Ликвидация несанкционированных свалок и навалов проводится в регионе за счет средств муниципальных образований. Ежегодно мы ликвидируем от 50 до 70 небольших объектов. Примерно такое же количество будет и в следующем году", - сообщили в министерстве.

Там добавили, что отдельно за счет средств так называемых окрашенных платежей будет продолжена работа по рекультивации свалок в Дебесском и Сюмсинском районах. Дополнительно планируется начать рекультивацию свалок в Граховском и Киясовском районах. Общая площадь освобожденных от мусора земель составит 11,4 га.

Реализация национального проекта "Экология" по указу президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Ключевые цели нацпроекта - эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение качества питьевой воды для населения, сохранение биологического разнообразия и другие.