Туристический поезд "Орлан" доставит пассажиров к мемориалу Курской битвы

Планируется, что поездки начнутся с 13 января

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Дизельный поезд РА-3 "Орлан" выйдет на новый туристический маршрут Лукашевка - Курск - Поныри. Планируется, что он начнет поездки с 13 января по субботам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Современный дизель-поезд РА-3 "Орлан" будет отправляться из Лукашевки в 10:04 с прибытием в Курск в 10:58 и в Поныри - в 11:55. В обратном направлении состав отправится в 15:32 и прибудет в Курск в 16:38, а в Лукашевку - в 17:33", - говорится в сообщении.

Отмечается, что РА-3 "Орлан" - это современный дизель-поезд для неэлектрифицированных участков железной дороги. Двухвагонный состав на 133 места может разместить сразу несколько туристических групп или школьных классов с сопровождающими. В салоне установлены мягкие сидения, широкие багажные полки, система климат-контроля, информационные табло и светодиодное освещение. Для маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники, крепления для колясок и просторные санитарные комнаты.

"В здании вокзала можно бесплатно посетить зал воинской славы и экспозицию, посвященную истории станции Поныри, которую в 2021 году отремонтировала ЦППК. В экспозиции представлены документы и фотографии разных лет, инвентарь и инструменты железнодорожников. Рядом с вокзалом установлена мемориальная композиция, куда вошли фрагменты подвижного состава периода Великой Отечественной войны: головная платформа, груженая рельсами и шпалами для ремонта пути, вагон-теплушка, цистерна с водой и паровоз", - добавили в компании.

Кроме того, рядом со станцией расположен историко-мемориальный музей, посвященный подвигу советских солдат на Курской дуге.

"ЦППК отремонтировала вокзальные комплексы станций Возы, Золотухино и Свобода к 80-летию победы на Курской дуге. Работы по их обновлению начались в марте и были завершены в срок. Вокзалы превратились в настоящие культурные объекты: фасады зданий оформили архитектурной подсветкой, а стены внутри - десятками картин батального жанра. На станции Свобода специалисты компании подготовили помещение для музея. По периметру станций отреставрированы исторические чугунные секции ограждения", - заключили в компании.