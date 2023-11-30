В Серпухове завершают реконструкцию ж/д моста через Оку

Общая протяженность инженерного сооружения составила 550 м

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Монтаж новых пролетных строений на мосту через Оку завершили в Серпухове. Об этом сообщается на официальном сайте Московской железной дороги (МЖД).

"Компания ОАО "РЖД" завершает масштабный проект по реконструкции двухпутного металлического железнодорожного моста через Оку в Серпухове - самого большого на МЖД. Общая протяженность инженерного сооружения - 550 метров, высота в судоходной части - 21 м. Железнодорожниками произведена замена последнего, восьмого, пролетного строения методом поперечной надвижки с помощью специальных домкратов по накаточным путям", - говорится в публикации.

Всего в ходе реконструкции, которая началась в 2018 году, была произведена замена восьми больших пролетных строений длиной 110 м и весом 586 т, двух малых по 44 м и четырех балочных конструкций по 18 м.

"Сборка конструкций производилась на стройплощадке. Также были укреплены опоры моста с устройством ледорезной части. До 5 декабря железнодорожникам предстоит уложить пути и восстановить контактную сеть", - заключается на сайте МЖД.