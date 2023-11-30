Тайвань начал проверять пассажиров из материкового Китая на респираторные заболевания

Соответствующий контроль введен в международных аэропортах Тайбэя, Таоюаня, Тайчжуна и Гаосюна

ГОНКОНГ, 30 ноября. /ТАСС/. Аэропорты Тайваня начали проверять прибывающих из материкового Китая пассажиров на респираторные заболевания из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на северо-востоке КНР. Об этом сообщила газета "Тайбэй шибао".

По ее данным, соответствующий контроль введен в международных аэропортах Тайбэя, Таоюаня, Тайчжуна и Гаосюна. Проверки пока проводятся в добровольном порядке. Они также коснутся рейсов из Гонконга и Макао. Медики будут проверять прибывающих на Тайвань людей на семь патогенов, которые вызвали вспышку заболеваемости на северо-востоке материкового Китая, в том числе на микоплазменную пневмонию, грипп и COVID-19.

Тайваньский Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что остров располагает достаточным запасом препаратов для лечения микоплазменной пневмонии у детей. Кроме того, Тайвань увеличил импорт соответствующих медикаментов, а в декабре начнет их производство.

Ранее власти Китая сообщили о росте количества случаев острых респираторных заболеваний в стране. Представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что число случаев ОРЗ в Китае в ближайшее время продолжит расти. Он уточнил, что в основном зафиксированные в последнее время случаи заболевания вызваны вирусом гриппа, но также у ряда больных наблюдаются риновирус, микоплазменная пневмония, респираторно-синцитиальный вирус и аденовирус.

ВОЗ запросила у Китая 22 ноября дополнительные сведения о росте респираторных заболеваний у детей. В частности, ВОЗ заинтересовала информация о тенденциях в циркуляции гриппа, коронавируса SARS-CoV-2, респираторно-синцитиального вируса и микоплазменной пневмонии. В понедельник исполняющая обязанности директора Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что рост случаев ОРЗ в Китае не связан с новыми патогенами, а число заражений COVID-19 не превышает показатели 2018-2019 годов.