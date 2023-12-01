Во Владивостоке в 2024 году построят или реконструируют пять дорожных развязок

Работы планируют провести на средства казначейских кредитов

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Строительство и реконструкция пяти важных дорожных развязок запланированы во Владивостоке в 2024 году на средства казначейских кредитов, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Благодаря средствам специального казначейского кредита в следующем году проведем строительство и реконструкцию пяти важнейших дорожных развязок. Это строительство дорог в микрорайоне Патрокл, реконструкция участка на Адмирала Горшкова, реконструкция перекрестка проспект 100-летия Владивостока с улицей Русской, строительство развязки на трассе Седанка - Патрокл в районе Зеленого Угла и обустройство новой дороги к этой развязке от Нейбута, 67а", - рассказали в пресс-службе.

Владивосток, являясь столицей Дальневосточного федерального округа, имеет один из самых высоких уровней автомобилизации в России. Кроме того, через городские дороги проходит возросший в последние два года грузооборот между портом и остальным Приморьем, а также соседним Китаем.

Кроме того, в 2024 году благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" появится еще 2,6 км нового асфальта в Первомайском районе города. Это сразу три большие и значимые улицы - Никифорова, Сафонова и Героев Хасана. Здесь сделают новые тротуары, благоустроят существующие, отремонтируют сети инженерных коммуникаций, уложат два слоя асфальта на проезжей части, приведут в порядок лестницы и другие объекты прилегающей дорожной инфраструктуры.

В августе 2023 года Владивосток пережил два сильных дождевых паводка. Вода подтопила подвалы в социальных учреждениях, обрушила подпорные стены, спровоцировала сход грунта с косогоров, размыла или повредила некоторые участки дорог. Число жителей Владивостока, попавших под аварийные отключения света из-за циклона, составило около 70 тыс. Но несмотря на катаклизм, объем отремонтированных дорог в этом году во Владивостоке составил 95% от плана, или 19,3 км.