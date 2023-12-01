На Колыме сообщили о закрытии мемориальной комнаты прозаика и поэта Шаламова

Существует риск заражения посетителей туберкулезом, отметили в Минздраве региона

ТАСС, 1 декабря. Министерство здравоохранения Магаданской области закрывает мемориальную комнату советского прозаика и поэта Варлама Шаламова в тубдиспансере поселка Дебин в связи с угрозой заражения посетителей туберкулезом. Музейные экспонаты будут сохранены и переданы в Магадан, сообщила ТАСС министр культуры и туризма региона Людмила Горлачева.

"В этом медучреждении (тубдиспансере) должны находиться только медперсонал и пациенты, проходящие лечение, то есть никаких посторонних людей, к которым относятся посетители комнаты-музея, в данном медучреждении быть не должно. Нам важно сохранить эти свидетельства истории для нынешних и будущих поколений. Собранные силами сотрудников больницы поселка Дебин и энтузиастами уникальные экспонаты будут переданы в фонд Магаданского областного краеведческого музея", - рассказала собеседница агентства.

Горлачева уточнила, что администрация краеведческого музея выразила согласие принять экспонаты на хранение и предоставить жителям и гостям Колымы возможность их видеть.

Шаламов - советский прозаик и поэт, наиболее известный как автор цикла "Колымские рассказы", повествующего о жизни заключенных советских исправительно-трудовых лагерей в 1930-1950-е годы. В декабре 1946 года писателя направили в главную больницу УСВИТЛага в поселке Дебин. В этом медучреждении позже разместили мемориальную комнату Шаламова.