В Новой Зеландии запретят мобильные телефоны в школах

По словам премьер-министра страны Кристофера Лаксона, некоторые общеобразовательные организации уже самостоятельно ввели такое ограничение и увидели положительный результат

СИДНЕЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Новой Зеландии намерены ввести полный запрет использования мобильных телефонов во всех общеобразовательных школах страны. Об этом заявил ее премьер-министр Кристофер Лаксон.

"Мы собираемся запретить [мобильные] телефоны в школах по всей Новой Зеландии. Это давняя практика, дающая отличные результаты в образовании", - сказал Лаксон, выступая перед журналистами, и отметил, что некоторые школы в стране уже самостоятельно приняли такое решение и "увидели хороший итог".

Также Лаксон сообщил, что новое правительство страны намерено "ввести обязательные образовательные стандарты, ориентирующие школы на академические достижения учащихся", и анонсировал кардинальный пересмотр школьной программы полового воспитания. "Нам нужна учебная программа, согласованная экспертами и гарантирующая соответствие ее содержания возрасту ребенка. Также очень важно, чтобы родители знали о ней и имели возможность отказаться от такого обучения", - сказал он.

Парламентские выборы в Новой Зеландии прошли 14 октября. По их итогам, набравшая больше всего голосов Национальная партия (НПНЗ) создала правящую коалицию с партиями ACT и "Новая Зеландия прежде всего" и сформировала новое правительство страны. Его возглавил лидер НПНЗ Лаксон, ставший 42-м премьер-министром Новой Зеландии.