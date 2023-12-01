В Новосибирске впервые пройдут шествие елочных игрушек и фестиваль снега

Мероприятия состоятся в начале января

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Шествие артистов в костюмах елочных игрушек, которое завершится шоу на главной площади Новосибирска, а также фестиваль снега "Новосибирск - родина снежных баб" впервые пройдут в городе в начале января. Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС руководитель городской дирекции творческих программ Ирина Саркисян.

"Пройдет шествие новогодних игрушек, которое завершится большим шоу на площади Ленина. Шествие пройдет 3 января. Горожане смогут пофотографироваться с этими игрушками. Фестиваль снега "Новосибирск - родина снежных баб" сложился из многих ранее существовавших элементов. Он пройдет с 4 по 8 января в парке "Арена", - сказала она.

Саркисян уточнила, что шествие игрушек начнется от киноконцертного комплекса имени В. В. Маяковского недалеко от центра города. На него можно прийти в карнавальном костюме. Специально для мероприятия будет перекрыта центральная улица Новосибирска - Красный проспект. После завершения шествия артисты в костюмах игрушек и Деды Морозы из восьми федеральных округов России покажут представление, которое раскроет горожанам, почему Новосибирск - родина снежных баб. Такое же название будет носить фестиваль снега, который открывается на следующий день.

Глава городской дирекции творческих программ добавила, что фестиваль будет включать в себя конкурс мастеров снежной скульптуры, которые съедутся в Новосибирск из других регионов России. Его итоги подведут 8 января. Кроме этого, в рамках фестиваля пройдет конкурс снежных фигур для обычных горожан.

Начальник управления культуры Новосибирска Ирина Соловьева уточнила, что одним из основных мест празднования Нового года в городе в этом году станет Центральный парк, где зальют большой каток и установят яркую иллюминацию. "Сейчас парк работает над тем, чтобы недалеко можно было купить безалкогольный глинтвейн, небольшую выпечку, чтобы это было действительно хорошим времяпрепровождением", - рассказала она.

О новогодней ночи

В новогоднюю ночь в Новосибирске, как сообщила вице-мэр города Анна Терешкова, планируется запуск фейерверка рядом с театром оперы и балета. "Мы сейчас технически все это смотрим, потому что мы должны сочетать это с оперным театром. Одно дело проводить там мероприятие в связи с 9 мая, другое дело - новогодние. Мы также планируем, чтобы на главной площади мы по старой традиции послушали новогодние поздравления мэра, губернатора и президента", - уточнила Терешкова.